Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre; Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) kurul ve organlarının kararlarına ilişkin olarak çıkacak tüm uyuşmazlıkların ilk derece hukuk kurullarında çözümlenmesini ve kurul kararlarına karşı yargı yolunun kapalı olmasını öngören düzenlemeyi iptal etti.

Kararın gerekçesinde, "Anayasa'nın 59. maddesinde spor federasyonlarının yalnızca spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı zorunlu tahkim yoluna başvurulabileceği ve tahkim kurulu kararlarına karşı yargı merciine başvurulamayacağı öngörülmesine rağmen, itiraz konusu kuralda böyle bir ayrım yapılmaksızın ilgili mevzuat ile TFF kurul ve organlarının kararlarına ilişkin olarak çıkacak tüm uyuşmazlıklar bakımından ilk derece hukuk kurullarının münhasıran karar vermekle yetkili kılınması ve ilk derece hukuk kurullarının kararlarına karşı yargı yoluna başvurulmasının engellenmesi,

Anayasa'nın 59. maddesinde yer alan düzenlemeyle bağdaşmadığı gibi ilgililerin mahkemeye erişim hakkını ortadan kaldırmakta ve hak arama hürriyetinin özüne dokunmaktadır" denildi.

İptal kararı 1 yıl sonra yürürlüğe girecek. Hükümet bu sürede yeni bir yasal düzenleme yapacak. Bir yılı içinde yasal düzenleme yapılmazsa benzer TFF kararlarına karşı yargı yolu açılmış olacak.

SÜREÇ NASIL İŞLİYORDU?

Herhangi bir karar durumunda ilgili oyuncu, yönetici ya da kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ediliyordu. PFDK'nın verdiği cezaya karşın Tahkim Kurulu kararı ya onuyor ya ceza indirimine gidiyor ya da PFDK'nın kararını iptal edebiliyordu. Oyuncu ile kulüp arasındaki problemlerde ise Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, nihai karar merci oluyordu.

"TÜRK FUTBOL EKONOMİSİNİ DEĞİŞTİRECEK KARAR!"

DHA'da yer alan habere göre Galatasaray'da bir dönem yöneticilik yapan Bilgi Üniversitesi Bankacılık Finans Bölümü Başkanı ve Spor Hukuku Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ural Aküzüm, bu kararın 2 milyar Dolar'lık Türkiye futbol ekonomisi için dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Aküzüm, kulüp ve sporcuların hayatını etkilerken aynı zamanda menajerlik sistemini doğrudan etkileyeceğini vurguladı.

Ural Aküzüm, artık futbolcu, menajer alacakları ve bu anlamdaki iş hukuku, ticari boyutu olan hukuki anlaşmazlıkların federasyondaki Tahkim Kurulu ve diğer kurulların ekonomik kararları ile değil, genel mahkemelerin kararları ile sonuçlandırılacağını, federasyonun kurullarının bu içerikteki kararlarının da istinaf denetimine tabi olacağını söyledi. Aküzüm, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin bir futbolcu TFF yönetimince atanan hukukçulardan oluşan Tahkim Kurulu'na başvurup, yargılama faaliyetinin ardından alınan karar ile federasyondan kulüplerin alacağı gelirlere temlik koyduruyor, kulüplere transfer yasağı getirip perişan ediyordu. Bundan sonra bu yargılama her vatandaşa olduğu gibi genel mahkemelerde yapılacak. Bir bakıma anayasal eşitlik gelmiş oldu. Futbol piyasasında ticari, iş hukuku, özlük hakları yönünden zaten böyle olması problemliydi. TFF yargılama faaliyetinin sadece futbolun yönetimine ve disiplin hukukuna ilişkin olması gerekiyordu. Ancak bu madde iptali ile hukuken olması gereken oldu."

Ural Aküzüm, iptal edilen düzenlemeye göre TFF kurullarına gidilmesine mecbur bırakılmasının, mahkemelerin görevlerine ilişkin anayasal güvenceye aykırı olduğunu ifade ederek, "Mahkemeler kanunla kurulur ve kaldırılır, ayrıca görev ve yetki alanları kanunla belirlenir. TFF statüsü kanunu ve talimatlarına dayanarak böyle bir işlem yapılması zaten anayasaya aykırıydı, ayrıca Tahkim Kurulunun parasal uyuşmazlıklara ilişkin kararlarının kesin olması da Anayasa'nın 59. Maddesine aykırılık teşkil ediyordu" şeklinde konuştu.

Aküzüm ayrıca, "Futbolun yönetimine ve disiplinine ilişkin TFF kurullarının kararları yönünden bir değişiklik yok, bu kararlar kesin olmaya devam edecek. Ancak parasal uyuşmazlıklarda taraflar dilerse TFF kurullarına dilerse devlet mahkemelerine başvurabilecek. Parasal uyuşmazlıklarda TFF kurullarına başvurulması halinde bu kurulların vereceği kararlar da devlet mahkemelerinin denetimine (istinaf) tabi olacak. Eğer yasama iradesi TFF yargılama faaliyetinin devamından yanaysa TBMM bir kanun değişikliği yapabilir. En doğrusu spordaki ticari ve özlük haklarına ilişkin anlaşmazlıklara özel bir futbol ihtisas mahkemesi kurulması olacaktır" hususlarını da belirtti.