Aynı anda kullanılması ölümcül olabilecek ilaçlar ve yiyecekler!

İlaç talimatlarını daima dikkatli bir şekilde okuyun ve ilacı kullanırken kaçınılması gereken tehlikeli gıdalar hakkında doktorunuza ya da eczacınıza danışın.

Business Insider'da yer alan habere göre; işte dikkat etmeniz gereken 5 kombinasyon...

Kale adı verilen Türkiye'de çok fazla bulunmayan kıvırcık lahana ve kan sulandırıcılar.



Bu kıvırcık lahana, K vitamini açısından oldukça zengindir. Ancak K vitamini, kan incelticilerin anti pıhtılaşma etkilerini azaltır.

Kan sulandırıcı kullanırken, kaçınılması gereken diğer besinler ise şöyle: Brokoli, ıspanak, Brüksel lahanası.

Muz ve bazı hipertansiyon ilaçları...



Bazı tansiyon ilaçları, vücuttaki potasyum seviyesini artırır. Siz de muz gibi potasyumdan zengin besinler tüketirseniz, bu karışım kalbinizin düzensiz atmasına ya da çarpıntıya neden olabilir.

Ceviz ve tiroid ilaçları...

Yüksek lifli gıdalar, bazı ilaçların vücutta emilimini önler.

Greyfurt suyu ve kolesterol ilaçları...

Greyfurt suyu, kan dolaşımındaki ilacın seviyesini yükseltir. Bacak ağrısı gibi yan etkiler de bunun sonucudur.

Ayrıca greyfurt suyunu yüksek tansiyon, aritmi (kalpte görülen ritim bozukluğu), anksiyete tedavisi görürken de kullanmamalısınız.

Meyan kökü ve kalp hastalarında kullanılan bazı ilaçlar...



Kalp hastalığında kullanılan bazı ilaçlar ile meyan kökü kullanılmamalı. Kullanılırsa düzensiz kalp atışı, kalp krizi ya da ölümle sonuçlanabilir.

Her zaman ilaçlarınızın prospektüsünü okumalısınız ve daima ilaçların yiyeceklerle olan etkileşimini doktorunuza sormalısınız.