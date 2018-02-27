HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü popçu, “Aleyna iyi ki var, çok şirin, hayatımı renklendirdi. Benden çok genç ama ben de onun gibi genç kalacağım. 18’ine girmesine bir ay kaldı. Muhtemelen kulüplere onunla gideceğim. Ama benim uykum geliyor oralarda” diye konuştu.

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