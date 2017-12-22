HT Magazin’de yer alan habere göre, klibe yapılan yorumlar ve spam’ler 1 milyon 250 bin kişiyi buldu.

Ünlü şarkıcı, başarısının bazı kesimler tarafından engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor.

Aynur Aydın