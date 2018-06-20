Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Oktay Ş., ayrıldığı sevgilisi Ayşen K.'nin çalıştığı barı bastı. Otomobilini işyerinin önündeki masaların üzerine süren, beyzbol sopasıyla camları kırıp, tabancayla ateş açan Ş., işyeri çalışanları ve müşteriler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

DHA'nın haberine göre olay, Girne'ye bağlı Ozanköy'de meydana geldi. Oktay Ş. ile bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ayşen K. telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Ş., arabasına atlayıp Ayşen K.'nın çalıştığı bara gitti. Oktay Ş., aracını mekanın önünde kurulan masa ve sandalyelerin üzerine sürdü. Masalarda bulunan müşteriler sağa sola kaçışıp, canlarını zor kurtarırken, aracından inen Ş., bu kez de bezbol sopasıyla işyerinin camlarını kırdı. Ardından silahını çıkaran Oktay Ş., Ayşen K.'nın bulunduğu alana kurşun yağdırdı. Ayşen K. kaçarak canını kurtarırken, mekan çalışanları ve müşteriler mermisi biten Oktay Ş.'i yakalayıp etkisiz hale getirdi. Elleri ayakları bağlanan Ş., gelen polis ekiplerine teslim edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Osman Ş., 'Katle teşebbüs', 'Kanunsuz ateşli silah taşıma, ateş etme' ve 'Kasti hasar' suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Ayşen K.'yı öldürmek için işyerine gittiğini söyleyen Oktay Ş., "Sinir hastayım, tedavi görüyorum ve ağır haplar kullanıyorum. Hastaneye gitmek istiyorum" dedi. Tutuklanan Oktay Ş., cezaevine konuldu.