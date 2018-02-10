HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, bir arkadaşıyla buluşan oyuncu, gözyaşları içinde dakikalarca telefonda konuştu. Leblebici’nin kalbini Aslışah Alkoçlar’a kaptırdığı ve bu yüzden ayrıldıkları iddia edilirken Subaşı, “İlişkim hakkında konuşmayacağım” dedi.



Hande Subaşı, Altuğ Leblebici ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmişti. Altuğ Leblebici ise Hande Subaşı'nı takipten çıkarmıştı.





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