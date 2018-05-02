Ayrılıkçı ETA kendini feshetti!

İspanya merkezli internet gazetesi El Diario, ayrılıkçı terör örgütü ETA'nın mektup yazarak kendini feshettiğini duyurdu. Örgütün 16 Nisan tarihli mektubuna yer veren gazete, ETA'nın tamamen dağıldığını belirtti.

Cinayet, yaralama, işkence ve toplu göçe yol açma gibi eylemlerin sorumluluğunu kabul eden örgüt, geçtiğimiz hafta "Uzun silahlı mücadele süresince büyük acılara neden olduk. Bunun telafisinin olmayacağını biliyoruz. Gerçekten üzgünüz. Silahlı mücadele sürecindeki eylemlerimiz, çatışmada hiçbir sorumluluğu olmayan çok sayıda kişiye zarar verdi. Düzeltilmeyecek çok büyük zararlara neden olduk. Bu insanlar ve yakınlarından af diliyoruz." ifadelerine yer vererek özür dilemişti.

İspanya hükümeti ise özür açıklamasını memnuniyetle karşılamış, "Bu, ETA'yı demokrasi silahıyla dize getiren hukuk devletinin gücünün sonucundan başka bir şey değil. Terör örgütünün kurbanlarından af dilemesi iyi bir şey. Aslında çok daha önce af dilemeliydi." ifadelerini kullanımıştı.

1959'da kurulan ve ilk silahlı eylemini 1961'in temmuz ayında düzenleyen ETA'nın, 1961'den bu yana 800'den fazla kişiyi öldürmekle suçlanıyor.

Nisan 2017'de silah bıraktığını duyuran ETA, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

ETA üyesi olmakla suçlanan 228 kişi İspanya'da, 52 kişi Fransa'da, bir kişi de Portekiz'de hapis yatıyor.

ETA, özrün arkasından çok sayıda silah ve mühimmatı Fransa'ya teslim ettiğini açıkladı.

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