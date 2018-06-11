Her şey çocuklar için! Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde tek celsede boşanan Ozan Doğulu ve Ece Doğulu, büyük kızları Arya’nın ilkokuldan, ortanca kızları Lila’nın ise anaokulundan mezun olması nedeniyle bir araya geldi. HT Magazin'de yer alan habere göre çocuklarına bir şey hissettirmemek için büyük çaba sarf eden ikiliden ünlü müzisyen, ailece çektirdikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaşırken Ece Doğulu’nun sadece kızlarıyla göründüğü bir kareyi sayfasına yüklemesi dikkat çekti.

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