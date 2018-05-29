Ayşe Begüm bronz getirdi

Aerobik cimnastiğin yıldızı Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz’den Dünya 3.’lüğü ile döndü. Guimaraes kentindeki Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda yarışan Ayşe Begüm, 15-17 yaş grubu tek kızlar kategorisinde bronz madalya kazandı.

15-17 YAŞ KATEGORİSİNDE

HT Egeli'de yer alan habere göre, 2016 yılında yine 15-17 yaş kategorisinde Güney Kore’deki 14. Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan genç sporcu, Eylül 2017’de Avrupa Aerobik Jimnastik Şampiyonası’nda yine birinci olup geçen ay da Fas’ta gümüş madalya almıştı.

Dünya şampiyonu unvanı olan Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, spor hayatını Manisa Büyükşehir Belediyespor’da sürdürüyor.