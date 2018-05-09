Türkiye'nin gururu olmaya devam eden 17 yaşındaki milli jimnastikçi gözünü Dünya Şampiyonası'na dikti. Fas'ta kazandığı madalyayı sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan Ayşe Begüm, "Daha iyi derecelerle Dünya Şampiyonası'nda görüşmek üzere" açıklamasını yaptı.



Şampiyonalar dışında yurtiçi ve dışında katıldığı etkinliklerde 100'ün üzerinde madalya kazanan genç sporcu, ülkemizin en çok gelecek vadeden sporcuları arasında gösteriliyor.

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