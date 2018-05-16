HT Magazin'de yer alan habere göre, podyumda şarkı söyleyen Önal, “Bu kez çocuklar ve çok sevdiğim dostlarım söz konusu olduğunda hiç düşünmeden podyuma çıktım. Güzel bir amaç için bir araya geldik” dedi.

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