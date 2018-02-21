Şarkıcı Tarkan'ın uzun bir aradan sonra çıkardığı albümünde yer alan 'Beni Çok Sev' isimli eserin Ayşe Mine'nin yıllar önce okuduğu 'Ellerim Uğurlar' şarkısına benzerliği dikkat çekmişti.



Bu benzerlik üzerine harekete geçen eser sahibi Cengiz Tekin, MESAM’a başvurarak şarkıların incelenmesini istemiş ve aralarındaki benzerlik hakkında işlem yapılması talebinde bulunmuştu.



Geride bıraktığımız yılın sonlarında gerçekleşen bu başvurunun ardından MESAM kararını verdi. Bir dilekçeyle Tekin’e iletilen kararda, eserlerin benzerlikler taşıdığı ve tarafların aralarında bir anlaşmaya varmaları gerekliliği doğduğu iletildi.





Çıkan haberlerden sonra Ayşe Mine, Seda Sayan'ın SHOW TV'deki programına açıklamalarda bulundu:



Ben bu şarkının bestecisi ben değilim. Bestecisi Cengiz Tekin'dir. Ben bu şarkıyı 33 yıl önce söyledim. Benim kimseyi mahkemeye vermeye hakkım yok. Benim şarkımın aynısıdır. Aranjörü de var bu şarkının, onlar neden sessiz? Tarkan beni aramadı. Bu şarkının bestecisinden özür dilenmesi gerek, benden değil.