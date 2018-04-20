Diyarbakır'dan telefonla katıldığı Beyaz Show programındaki sözleri nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik'in, bugün Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne teslim olması bekleniyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığı bilgilere göre, cezası onanan Çelik, erteleme için savcılığa dilekçe vermek üzere Diyarbakır Adliyesi'ne geldi. Ancak infaz savcısının talebi kabul etmediği öğrenildi.

Çelik'in saat 17.00'ye kadar 6 aylık bebeğiyle birlikte cezaevine teslim olacağı belirtildi. Çelik'in 341 günlük hapis cezasının 5 ay 10 günü cezaevinde geçireceği, 180 gün denetimli serbestlikten faydalanacağı bildirildi. Ayşe Öğretmen 5 ay kapalı, 10 gün açık cezaevinde kalacağı belirtildi.

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