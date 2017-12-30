Tiyatro sanatçısı Ayşe Selen, doğum gününe iki gün kala hayatını kaybetti. Ayşe Selen'in hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar Ayşe Selen kimdir? aramasını yapmaya başladı. Peki Ayşe Selen kimdir?

AYŞE SELEN KİMDİR?

Ayşe Selen, 1 Ocak 1955 tarihinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul Avusturya Kız Lisesi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak tamamlayan Selen, çok sayıda tiyatro oyununda sahne aldı.

Aralarında Kapalı Çarşı, Leyla ile Mecnun, Aşk Yakar, Doktorlar, Gülpare, Kavak Yelleri ve Çoban Yıldızı gibi dizilerin yer aldığı bazı televizyon dizilerinde de rol alan Ayşe Selen, beyaz perdede de dört filmde rol aldı.

1982 yapımlı Faize Hücum, 1995 yapımlı Böcek, 2008 yapımlı Usta ve 2010 yapımlı El Yazısı adlı sinema filmlerinde rol alan Selen, 30 Aralık 2017 tarihinde hayatını kaybetti.

Ayşe Selen

Ayşe Selen kimdir?

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