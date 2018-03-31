Cadde'nin haberine göre, şık kombiniyle dikkat çeken Ayşe Tolga, bir restoranda arkadaşları ile buluşup yemek yedi. Yemek çıkışı alışveriş merkezine giren güzel oyuncu, organik ürünler satan mağazalarda alışveriş yaptı.





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