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"Müjdemizi isteriz.Evet çıkan haberler doğru.Kuzumuz 4 aylık oldu.Güzel dileklerinizi,dualarınızı ve maşallahlarınızı alırız.Sizlerin de güzel dualarıyla bu hamilelik sürecimi Allah'ın izniyle sağlıkla geçirmeyi diliyorum.Bizler de inşallah iyi birer anne baba adayı olarak kuzumuz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırlanıyoruz. Siz dualarınızı eksik etmeyin yeter ki. Allah isteyen herkese nasip etsin.Dualarınız,iyi dilekleriniz için şimdiden teşekkürler"