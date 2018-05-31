Cadde'nin haberine göre, Etiler'de objektiflere yansıyan ikiliye, Ayşegül Akdemir'in aranjör eşi Gökhan Şahin de eşlik etti. Beş aylık hamile olan Ayşegül Akdemir, "Cinsiyeti erkek olacak ama isim konusunda henüz bir karar vermedik" dedi.

Bu Konu İle İlgili Haberler