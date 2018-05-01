Cadde'nin haberine göre, 4 aylık hamile olan Güldür Güldür oyuncularından Ayşegül Akdemir, heyecanla oğlunu kucağına alacağı günü beklediğini belirterek, şimdiden eşiyle birlikte hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Henüz bir isme karar vermediklerini açıklayan güzel oyuncu, "Önemli olan sağlıkla dünyaya gelsin, tek düşüncemiz bu. İsim tabii ki önemli ama öncelik kesinlikle sağlıkla oğlumuzu kucağımıza almamız" açıklamasında bulundu.