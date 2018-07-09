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O gün bugündür eleştiri yağmuruna tutulan Yıldız, bir takipçisinin "İbrahim Bey kızını ve sizi korusun" yorumuna “Bugüne kadar çıkıp savunmadığı için bunlar cesaret edip konuşabiliyor zaten. Ben de ona kızıyorum. İşte ne diyeyim, herkesin can sağ olsun!” mesajını yazdı.