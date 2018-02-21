HT Magazin'de yer alan habere göre, törene Gürel’in kızı Müjde Ar ve eşi Ercan Karakaş, torunu Söz ve işadamı Ünal Uzun’un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.



Anma töreninin ardından Gürel’in sevenlerine, içinde 60 yıl boyunca biriktirdiği el yazması 144 şiir, söz, mektup ve çalışma notunun yer aldığı ‘Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam’ adlı kitap hediye edildi.

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