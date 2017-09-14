Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesi Tunceli'de

Bakan Soylu'dan gözaltı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ölümün olduğu andan itibaren bu cenazenin sağlıklı bir şekilde defnedilmesi için biz, Ankara Valiliğimiz büyük bir çaba sarfettik. Olay yerine intikal ettik. Üzüntümüzü ortaya koyduk. Defin işlemi sonrası yaşananlar bizi üzmüştür. Orada defin olması lazım geldiğini de talep ettik. Tahkikat işlemleri başladı" dedi. Soylu gözaltıların da olduğunu söyledi.