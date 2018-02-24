Ayşen Gruda'ın Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajın satır başları şöyle...
Artık ülkede siyasi hiciv yapılamıyor deniyor. Sizce de öyle mi?
Yapan yapıyor ama ne şartlarda? Ya da yapınca nelerle karşılaşıyor? Bunlara bakmak lazım. Ben bu ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı olsam ve benim tiplemem yapılsa, “Demek ki beni ne kadar seviyorlar” derim. Yapmadıkları zaman üzülürüm" şeklinde cevap verdi.
Hülya Koçyiğit geçtiğimiz günlerde, “Ne baskısı, bilakis Türkiye’de herkes fazla özgür” dedi…
Sevgili Hülya, daha ne yapsınlar pardon, kamçıyla mı dövsünler bizi? Hülya Hanım bu hülyalardan bir an evvel uyansın. Kendisine teşekkür ederiz bu pek engin düşüncelerini bizimle paylaştığı için. Ama bunları lütfen kendine saklasın. Çok seveni var, eski bir sanatçı. Bu laflar hiç hoş değil. Benim çok tuhafıma gitti.
Sanatçı muhalif olmalı” fikri için ne söylersiniz? Siz günümüzde en çok nelerden rahatsızlık duyuyorsunuz?
İyi bir şey yapılıyorsa alkışlamayı da bilirim. Ama benim işim muhalefet. Beni eleştirenler de her zaman başımın tacıdır. Bir yerde herkes beni alkışlıyorsa, hiç eleştirmiyorsa oradan hemen kaçarım. “Sen yeter ki ol. Çıkıp şurada dursan bile olur” diyenden korkarım. Allah muhafaza, gerçek zannederim. Bakın iyi bir muhalefet partimiz yok diye ne durumdayız! Güçlü bir muhalefet partimiz olsa her şey farklı olabilirdi.
Kadınlara, çocuklara ve hayvanlar yönelik taciz haberlerini okuyunca ne hissediyorsunuz?
Ben idama karşıyım. Ama bu haberleri okuyunca çıldırıyorum. Yetişkin iki insan arasında bir takım hisler gelişir ve karşılıklı rızalarıyla birlikte olurlar. Hayvanlarda bile bu böyle. Ben doğayı müthiş gözlemlerim. Ama onların bile bir birleşme yaşı var. Koca koca adamlar kendi çocuklarına... Ayıp. İşte bu çok büyük bir günah! Çok ağır cezalara tabii olmalılar.
Toplum olarak duyarlılığımızı yitirdik mi?
Emirgan’da çay. Zeki Müren’den şarkılar... Hangi toplum? Kaç kişi o haberleri gerçekten kulağıyla dinliyor, kalbiyle duyuyor, aklıyla yorumlayabiliyor? Ciddi şüphelerim var.
Sosyal medyayla ilişkiniz sıfır sanırım?
Sosyal medyayı hiç sosyal görmüyorum. Yani hayatında yüzünü görmediğin insanları bir şeyin poposuna sokup çıkarmak sosyal olmak değildir. Kullanmıyorum. Hiç de merak sarmadım. Şu kadarını söyleyeyim. Ben telefonda Ayşe’yi arayacaksam, Ayşe’nin üstüne gelip tuşa basmam. Ezberimdedir. Numarayı yazar öyle ararım.
HÜLYA KOÇYİĞİT'İN SÖZLERİ TARTILIŞMIŞTI
Koçyiğit, ''Bu ülkede kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Yaptıklarından dolayı bir gün herkes Erdoğan’ı takdir edecek. 'İyi ki üçüncü havalimanı yapıldı yoksa perişan olacaktık' diyecek herkes. 'Kim yaptırdı bunu?' dediklerinde ise Recep Tayyip Erdoğan döneminde yapıldığını anlayacaklar'' açıklamasında bulunmuştu.
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