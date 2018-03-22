Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Yakup-Berin Ünlü çifti, 2014 yılında dünyaya gelen, her çocuk gibi 1 yaşında yürümeye başlayan ancak 20 aylık olduğunda yatağa mahkum kalan ve rahatsızlığına henüz teşhis konulamayan kızları Ayşenur'un yeniden ayağa kalkması için destek bekliyor.
BİR SABAH KALKTIKLARINDA KIZLARININ YATAKTAN KALKAMADIĞINI GÖRDÜLER
AA'nın haberine göre; Baba Yakup Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi Berrin ile 12 yıl önce evlendiklerini, önce Hazan Hamza ismini verdikleri bir oğullarının olduğunu, 3,5 yıl önce de Ayşenur ismini verdikleri kızlarını kucaklarına aldıklarını anlattı. Ayşenur'un sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini ve 1 yaşına geldiğinde yürümeye başladığını dile getiren baba Ünlü, ancak yaklaşık 2 yıl önce bir sabah kalktıklarında 20 aylık kızlarının yataktan kalkamadığını, yürüyemediğini gördüklerini belirtti.
Bu süreçten sonra hayatlarının adeta kabusa dönüştüğünü, pek çok doktora gittiklerini, başvurmadıkları hastane kalmadığını ancak şu ana kadar tıbbi anlamda bir sonuç alamadıklarını söyledi.Ünlü, şu ana kadar kızlarının neden yürüyemediğinin tespit edilemediğini, bu süreç içinde "genetik test" yapıldığını, aynı testin diğer aile fertlerine de uygulandığını, şimdi bu testlerin sonucunu beklediklerini aktardı.
Ayşenur'un bu süreçte bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine 90 seans gittiğini ancak olumlu sonuç alınamadığını vurgulayan, "Bu arada kızımız konuşmakta da zorlanmaya başladı" dedi.
Ünlü, doktorların "uzay terapi cihazı" önerdiğini ancak, fiyatının 18 bin lira olması nedeniyle alamadıklarını, Osman Tunç Doğan isimli bir fabrika sahibinin, ustalarına verdiği talimat üzerine kızları için yeni bir araba tasarladığını ve Ayşenur'un şimdi bu arabayla yürümeye çalıştığını kaydetti.
"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
"Kızımız 2014’te dünyaya geldi. 20 ay çok güzel geçti. Ondan sonra bizim kızımız yürümeyi kesti" diyen baba ünlü, şöyle devam etti: "Hemen Çerkezköy Devlet Hastanesine gittik. Burada bir sonuç bulunamadı. Biz de İstanbul'daki bir hastaneye gittik. Burada 5 defa MR çekildi.
MR sonuçlarından bir şey çıkmadı. Tetkiklerin yapılması için 3 gün hastanede yattık. Burada 12 tüp kan verdik araştırılması için. Genetik araştırılması yapıldı. Sonra bir kez daha MR çekildi. Yine sonuç çıkmadı. Ardından genetiğin beklenmesi için taburcu olduk. Gelen genetik sonucundan da bir şey çıkmadı. Daha sonra Bursa'ya gittik. Burada bir hastanede kızım 90 seans fizik tedavi gördü. Ancak olumlu bir sonuç alamadık. Ardından ben eşim ve oğlum için de genetik araştırması için kan verdik. Bunun sonucu henüz çıkmadı. 2 ay önce kızımızdan topuk kanı aldılar ve şimdi onun da araştırması devam ediyor. Birkaç ay içerisinde çıkacaktır inşallah. Sonrasında bir testimiz daha var. Bunun ücretinin ise 24 bin lira olduğu belirtildi. Kızımız için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
"DEVLET BÜYÜKLERİMİZİN BU KONUDA BİZLERE YARDIMCI OLMASINI İSTİYORUM"
Kızının hastalığına çare bulunmasını arzu ettiklerini dile getirerek, "Kızımın niçin böyle olduğunun nedeni ve tedavisi hala bulunamadı. Devlet büyüklerimizin bu konuda bizlere yardımcı olmasını istiyorum. Kızımın tekrar yürümesini, yaşıtları gibi koşup, oyunlar oynamasını istiyorum. Bu bir babanın feryadıdır. Ne olur bu feryada kulak versinler. Kızımı bu halde gördükçe yüreğim parçalanıyor, elimden bir şey gelmiyor" diye konuştu.
"EVİMİ SATMAYA RAZIYIM"
Kızının tedavisi için doktorların tecrübesine ihtiyacı olduğunu belirten Ünlü, “Ben evimi de satmaya razıyım. Zaten borç ödüyorum, sıkıntı değil. Hangi doktor varsa, bana desinler 'şu doktor bunun çaresi olur', oraya gidelim. Devletimizden de bu konuda yardım istiyorum. Bu ortopedik malzemeler konusunda devletimizin bir adım atmasını istiyorum. Özellikle Başbakanımıza yalvarıyorum. Ürünler çok pahalı. Bir şeyi almak için yani 500 lira, yeri geliyor 4 bin liraya kadar masrafı çıkıyor, sigorta karşılamıyor. Ben neden el kapısına gideyim benim devletim varken. Hayat zor" değerlendirmesini yaptı.
Anne Berrin Ünlü de kızının tekrar yürüyüp, koşması için devlet yetkililerinden ve bu konunu uzmanı doktorlardan destek istediklerini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.