Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Yakup-Berin Ünlü çifti, 2014 yılında dünyaya gelen, her çocuk gibi 1 yaşında yürümeye başlayan ancak 20 aylık olduğunda yatağa mahkum kalan ve rahatsızlığına henüz teşhis konulamayan kızları Ayşenur'un yeniden ayağa kalkması için destek bekliyor.

BİR SABAH KALKTIKLARINDA KIZLARININ YATAKTAN KALKAMADIĞINI GÖRDÜLER

AA'nın haberine göre; Baba Yakup Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi Berrin ile 12 yıl önce evlendiklerini, önce Hazan Hamza ismini verdikleri bir oğullarının olduğunu, 3,5 yıl önce de Ayşenur ismini verdikleri kızlarını kucaklarına aldıklarını anlattı. Ayşenur'un sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini ve 1 yaşına geldiğinde yürümeye başladığını dile getiren baba Ünlü, ancak yaklaşık 2 yıl önce bir sabah kalktıklarında 20 aylık kızlarının yataktan kalkamadığını, yürüyemediğini gördüklerini belirtti.

Bu süreçten sonra hayatlarının adeta kabusa dönüştüğünü, pek çok doktora gittiklerini, başvurmadıkları hastane kalmadığını ancak şu ana kadar tıbbi anlamda bir sonuç alamadıklarını söyledi.Ünlü, şu ana kadar kızlarının neden yürüyemediğinin tespit edilemediğini, bu süreç içinde "genetik test" yapıldığını, aynı testin diğer aile fertlerine de uygulandığını, şimdi bu testlerin sonucunu beklediklerini aktardı.

Ayşenur'un bu süreçte bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine 90 seans gittiğini ancak olumlu sonuç alınamadığını vurgulayan, "Bu arada kızımız konuşmakta da zorlanmaya başladı" dedi.

Ünlü, doktorların "uzay terapi cihazı" önerdiğini ancak, fiyatının 18 bin lira olması nedeniyle alamadıklarını, Osman Tunç Doğan isimli bir fabrika sahibinin, ustalarına verdiği talimat üzerine kızları için yeni bir araba tasarladığını ve Ayşenur'un şimdi bu arabayla yürümeye çalıştığını kaydetti.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

"Kızımız 2014’te dünyaya geldi. 20 ay çok güzel geçti. Ondan sonra bizim kızımız yürümeyi kesti" diyen baba ünlü, şöyle devam etti: "Hemen Çerkezköy Devlet Hastanesine gittik. Burada bir sonuç bulunamadı. Biz de İstanbul'daki bir hastaneye gittik. Burada 5 defa MR çekildi.

MR sonuçlarından bir şey çıkmadı. Tetkiklerin yapılması için 3 gün hastanede yattık. Burada 12 tüp kan verdik araştırılması için. Genetik araştırılması yapıldı. Sonra bir kez daha MR çekildi. Yine sonuç çıkmadı. Ardından genetiğin beklenmesi için taburcu olduk. Gelen genetik sonucundan da bir şey çıkmadı. Daha sonra Bursa'ya gittik. Burada bir hastanede kızım 90 seans fizik tedavi gördü. Ancak olumlu bir sonuç alamadık. Ardından ben eşim ve oğlum için de genetik araştırması için kan verdik. Bunun sonucu henüz çıkmadı. 2 ay önce kızımızdan topuk kanı aldılar ve şimdi onun da araştırması devam ediyor. Birkaç ay içerisinde çıkacaktır inşallah. Sonrasında bir testimiz daha var. Bunun ücretinin ise 24 bin lira olduğu belirtildi. Kızımız için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"DEVLET BÜYÜKLERİMİZİN BU KONUDA BİZLERE YARDIMCI OLMASINI İSTİYORUM"

Kızının hastalığına çare bulunmasını arzu ettiklerini dile getirerek, "Kızımın niçin böyle olduğunun nedeni ve tedavisi hala bulunamadı. Devlet büyüklerimizin bu konuda bizlere yardımcı olmasını istiyorum. Kızımın tekrar yürümesini, yaşıtları gibi koşup, oyunlar oynamasını istiyorum. Bu bir babanın feryadıdır. Ne olur bu feryada kulak versinler. Kızımı bu halde gördükçe yüreğim parçalanıyor, elimden bir şey gelmiyor" diye konuştu.

"EVİMİ SATMAYA RAZIYIM"

Kızının tedavisi için doktorların tecrübesine ihtiyacı olduğunu belirten Ünlü, “Ben evimi de satmaya razıyım. Zaten borç ödüyorum, sıkıntı değil. Hangi doktor varsa, bana desinler 'şu doktor bunun çaresi olur', oraya gidelim. Devletimizden de bu konuda yardım istiyorum. Bu ortopedik malzemeler konusunda devletimizin bir adım atmasını istiyorum. Özellikle Başbakanımıza yalvarıyorum. Ürünler çok pahalı. Bir şeyi almak için yani 500 lira, yeri geliyor 4 bin liraya kadar masrafı çıkıyor, sigorta karşılamıyor. Ben neden el kapısına gideyim benim devletim varken. Hayat zor" değerlendirmesini yaptı.

Anne Berrin Ünlü de kızının tekrar yürüyüp, koşması için devlet yetkililerinden ve bu konunu uzmanı doktorlardan destek istediklerini belirtti.

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