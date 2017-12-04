Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kayserispor: 2

Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor kendi evinde Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... AYTEMİZ ALANYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Kayserispor, 21. dakikada Güray Vural'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Alanyaspor 62. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç ile skoru eşitledi ancak 73. dakikada Welliton'un ikinci sarı kartı görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Kayserispor 90+3. dakikada Umut Bulut'un golüyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.



90 dakikanın ardından ev sahibi Aytemiz Alanyaspor 12. sırada kaldı, Kayserispor ise 26 puan ile 5. sıraya yerleşti.

AYTEMİZ ALANYASPOR: 1 - KAYSERİSPOR: 2

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Baki Tuncay Akkın, İsmail Şencan

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Emre Nefiz, Welinton, Fofana, Nsakala, Taha Yalçıner, Sackey, Efecan Karaca, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 90+4 Berkan Emir), Emre Akbaba, Lungu (Dk. 70 Yusuf Serdar Çoban)

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan (Dk. 70 Boldrin), Şamil Çinaz (Dk. 75 Stojiljkovic), Badji, Deniz Türüç, Güray Vural, Mendes, Umut Bulut (Dk. 90+5 Espinoza)

GOLLER: Dk. 21 Güray Vural, Dk. 90+3 Umut Bulut (Kayserispor), Dk. 63 Cenk Ahmet Alkılıç (Aytemiz Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 73 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 16 Şamil Çinaz, Dk. 44 Mendes, Dk. 66 Güray Vural (Kayserispor), Dk. 33 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 90 Efecan Karaca, Dk. 90+5 Sackey (Aytemiz Alanyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

21. dakikada Kayseri temsilcisi, mücadelede öne geçti. Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mendes, pasını penaltı noktası üzerindeki Güray Vural'a çıkardı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

26. dakikada Lopes'in sağdan ortasında ön direkte Umut Bulut topa kafayı vurdu. Kaleci Haydar Yılmaz son anda uzanarak meşin yuvarlağın filelere gitmesini önledi. Pozisyonun devamında Aytemiz Alanyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza alanına ortasında Efecan Karaca, Lopes'in üzerinden kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

57. dakikada Emre Akbaba'nın soldan ceza sahasına sert ortasında altıpas gerisinde Lungu'nun dokunduğu top, kaleci Lung'da kaldı.

63. dakikada Aytemiz Alanyaspor eşitliği sağladı. Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç, şutunu çekti. Takım arkadaşı Lungu'nun sırtına çarpan top kaleci Lung'u da yanıltarak ağlarla buluştu: 1-1

73. dakikada Aytemiz Alanyaspor sahada 10 kişi kaldı. Welinton, Umut Bulut'la girdiği mücadelenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

79. dakikada konuk ekip oyuncusu Boldrin'in kaleyi cepheden gören noktadan sol ayağıyla vurduğu topu kaleci Haydar Yılmaz iki hamlede kontrol etti.

90+3. dakikada Kayserispor skorda üstünlüğü tekrar ele geçirdi. Sol taraftan gelişen atakta, Güray Vural'ın ortaladığı topu Umut Bulut ön direkte yaptığı tek vuruşla filelere gönderdi: 1-2