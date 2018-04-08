SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ALANYASPOR - AKHİSARSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor'u ağırladı. Ev sahibi Emre Akbaba'nın 24 ile 90 ve Junior Fernandes'in 44'te attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Akhisarspor'un tek sayısı 90'da Muğdat Çelik'ten geldi.
Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor, 3 hafta aradan sonra galibiyet alarak puanını 31 yaptı. Akhisarspor ise 34 puanda kaldı.
AYTEMİZ ALANYASPOR: 3 - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: 1
STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Halis Özkaya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton (Dk. 74 Barış Başdaş), Tzavellas, Nsakala, Maniatis (Dk. 63 Taha Yalçıner), Sackey, Villafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas (Dk. 63 Efecan Karaca)
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Dany (Dk. 76 Henrique), Ömer Bayram, Serginho, Sissoko (Dk. 46 Bilal Kısa), Olcan Adın (Dk. 46 Onur Ayık), Larsson, Muğdat Çelik, Seleznov
GOLLER: Dk. 24 ve 90+4 Emre Akbaba, Dk. 44 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90+2 Muğdat Çelik (Teleset Mobilya Akhisarspor)
SARI KART: Dk. 11 Fernandes, Dk. 22 Welinton, Dk. 59 Haydar Yılmaz, Dk. 84 Villafanez (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 17 Muğdat Çelik, Dk. 54 Caner Osmanpaşa (Teleset Mobilya Akhisarspor)
MAÇIN DAKİKALARI
İLK YARIDAN DAKİKALAR
5. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Akhisarspor savunması topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası çizgisi dışında topla buluşan Sackey'in vuruşunda top dışarı çıktı.
12. dakikada orta alanda Villafanez'in baskısı sonucu Sissoko'dan topu kapan Douglas, sağ kanattan rakip ceza sahasına girerek Fernandes'e topu çıkardı. Fernades'in vuruşunda top savunmaya çarparak ceza sahası dışına gitti.
23. dakikada Ömer Bayram, sol kanattan bindiren Olcan Adın'a topu çıkardı. Rakip ceza sahasına giren Olcan Adın'ın sol direğe çıkardığı meşin yuvarlağa son anda Tzavellas dokunarak tehlikeyi önledi.
24. dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Sol kanattan Emre Akbaba ile gelişen atakta topla buluşan Maniatis içeriye koşu yapan Emre Akbaya'ya pasını verdi. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
44. dakikada Aytemiz Alanyaspor bir gol daha kaydetti. Akhisarspor ceza sahası dışında topla buluşan Villafanez içeriye koşu yapan Fernandes'e pasını çıkardı. Bu futbolcunun beklemeden çektiği şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
İKİNCİ YARININ DAKİKALARI
58. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor atağında Bilal Kısa topu ceza sahası önünde bulunan Seleznov'a çıkardı. Rakip oyunculardan sıyrılan Seleznov'un sert şutunda top önce kaleci Haydar Yılmaz'a sonra da kale direğine çarparak kornere gitti.
64. dakikada sol kanattan kullanılan korner atışında Emre Akbaba ceza sahasına topu ortaladı. Fernandes'in kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lukac son anda çıkardı.
75. dakikada Aytemiz Alanyaspor atağında Villafanez'in rakip oyuncular arasında çıktığı kafa topu Fernandes'in önüne düştü. Fernandes'in ceza sahasına gönderdiği topla Emre Akbaba, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Lukac, son anda meşin yuvarlağa sahip oldu.
90+2. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor ilk golünü buldu. Faul sonrası Bilal Kısa topu ceza sahası içine gönderdi. Muğdat Çelik'in kafa vuruşunda top Haydar Yılmaz'ın solundan ağlarla buluştu: 2-1
90+4. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı tekrar ikiye çıkardı. Sol kanatta Fernandes yaptığı pres sonrası topu kazanarak rakip ceza sahası içine gönderdi. Boş durumdaki Emre Akbaba yarım voleyle meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1
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