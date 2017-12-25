Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Safet Susic ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırdı.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Susic ve ekibiyle bugün öğle saatlerinde durum değerlendirmesi yaptıklarını ve karşılıklı anlaşarak bir karar verdiklerini söyledi.
Çavuşoğlu, "Karşılıklı olarak sözleşmemizi feshettik. Yaklaşık bir yıldır birlikte çalıştık ve takımımız çok iyi yerlere geldi. Kendisi ve ekibinden camia olarak çok yararlandık. Safet Susic tanıdığım en karakterli ve kişilikli hocaların başında gelir. Bu görüşümüz hiçbir zaman değişmeyecek." diye konuştu.
Futbolda ayrılıkların olabildiğini bunun futbolun doğasında olduğunu aktaran Çavuşoğlu, kulübe hizmetlerinden dolayı Susic'e teşekkür etti.
''ÇOK MUTLU ZAMAN GEÇİRDİM''
Susic ise son dönemde kötü bir seri yaşadıklarını, bundan dolayı da bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, "Sonuçta böyle bir karar aldık. Herkesten ve her şeyden önce Alanyaspor taraftarına çok teşekkür etmek istiyorum. Çok mutlu zaman geçirdim, çok destek verdiler. Başkanımıza, yönetim kurulu ve futbolcu arkadaşlarıma bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Alanyaspor'un çok iyi bir kulüp olduğunu her zaman ve her yerde söylediğini aktaran Susic, şunları kaydetti:
"Alanyaspor, bu ligi hak eden bir kulüp. Bu ligde kalması, asla alt ligde olmaması gereken bir kulüp. Elimizdeki kadro sağlıklı, sağlam ve cezasız olduğu sürece takımın bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Yönetimimiz, başkanımız ve taraftarlarımıza bu süreçte gösterdikleri yakınlıktan ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben ümit ediyorum ki tekrar görüşeceğiz."
Toplantının ardından Çavuşoğlu, Susic'e hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.
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