Aytemiz Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Safet Susic’in yerine Tudor’un gelebileceği iddiaları üzerine “Benden randevu bile alamaz” demiş, bu çıkış çok konuşulmuştu. Çavuşoğlu, G.Saray’ın eski hocasıyla ilgili “Geçen yılki Karabük maçında bir oyuncumuz sakatlandı. Tudor topçusuna bağırıp ‘topu dışarı atmayın’ dedi. Buna rağmen yabancı futbolcu, topu tribünlere gönderip Tudor’a ‘Ne diyorsun’ dercesine hareket yaptı. Kimsenin hocalığına laf etmeyiz ama önce karakterli insan olması lazım” dedi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bununla birlikte Alanya, dün Hikmet Karaman’la anlaşmaya vardı. Son olarak Çaykur Rize’yi çalıştıran tecrübeli hoca, 1 Ocak’ta işbaşı yapacak.

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