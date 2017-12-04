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Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor
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Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, Canlı hangi kanalda?

Alanyaspor ile Kayserispor Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, Alanyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta, ne zaman, Canlı hangi kanalda?

04 Aralık 2017 Pazartesi, 12:25:07 | Güncelleme:

Alanyaspor ile Kayserispor Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında mücadele edecek. 17 puanla 13. sırada olan Kayserispor, 23 puanla 7. sırada bulunan Kayserispor'u evinde konuk ediyor. Haftanın kapanış maçında iki takım da 3 puan için tüm kozlarını ortaya koyacak. Peki, Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, Canlı hangi kanalda?

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, CANLI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 14. hafta son karşılaşmalarında Alanyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ile Kayserispor maçı 4 Aralık Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumun'da oynanacak olan karşılaşmada Bülent Yıldırım düdük çalacak.

BeIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve İsmail Şencan yapacak.

         

  • İki takım ilk kez geçtiğimiz sezon Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Taraflar birer galibiyet alırken, iki maç da 3-0 bitti.
  • Süper Lig'de evinde oynadığı son üç maçın ikisini kazanan Alanyaspor, bu sezon iç sahadaki ilk üç karşılaşmada galibiyet alamamıştı (1B 2M).
  • Sezona Galatasaray yenilgisiyle başlayan Kayserispor, ondan sonra oynadığı 12 maçın sadece birini kaybetti (6G 5B).
  • Kayserispor bu sezon Süper Lig'de en fazla berabere kalan üç takımdan biri (5; Beşiktaş ve Fenerbahçe ile eşit).
  • Bu sezon ligde sadece Bursaspor (155), Alanyaspor'dan (161) daha az faul yaptı; Kayserispor ise en az faul yapan beşinci takım (173).
  • Alanyaspor bu sezon ligde en fazla başarılı çalım atan üçüncü takım (140); Kayserispor ise en az çalım atan ikinci ekip (96).
  • Alanyaspor geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında 12 maç aradan sonra ilk kez bir Süper Lig mücadelesini gol atamadan tamamladı. Alanyaspor en son Süper Lig'de gol atamadığında yine Vagner Love sahada değildi.
  • Deniz Türüç, Süper Lig'de forma giydiği son altı maçta dört gole katkıda bulundu (bir gol ve üç asist).
  • Alanyaspor geçtiğimiz sezonun başından bu yana Süper Lig'de Vagner Love'ın forma giymediği yedi maçta bir galibiyet alabildi (6M).
  • Süper Lig'de forma giydiği son 10 maçta rakip fileleri beş kez havalandıran Umut Bulut, önceki 40 lig maçında aynı sayıda gol atmıştı.

EN GOLCÜLER

Aytemiz Alanyaspor: Vagner Love (9), Junior Fernandes (5), Emre Akbaba (5)

Kayserispor: Umut Bulut (5), Ryan Mendes (3), Silvestre Varela (2)

  

SON MAÇ KADROLARI

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Welinton, Georgios Tzavellas, Fabrice N'Sakala, Mamadou Fofana, Lamine Gassama, Isaac Sackey, Emre Akbaba, Efecan Karaca, Giannis Maniatis, M' Billa Etame

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Atila Turan, Jean Armel Kana-Biyik, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Şamil Çinaz, Fernando Boldrin, Deniz Türüç, Stephane Badji, Ryan Mendes, Umut Bulut

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