anlaşmanın Alanyaspor camiasına hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, "Biz hocamızdan memnunuz, inşallah o da bizden memnundur. 2018-2019 sezonunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni sezonda Aytemiz Alanyasporumuz hak ettiği yerlere gelecektir." dedi.

Bakkal ise çok sevdiği ve alıştığı bir camiada kalmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Büyük başarılara imza atmak ve Alanyaspor'u daha yukarılara çekmenin en büyük isteği olduğunu vurgulayan Bakkal, şunları söyledi:

"Kızım bana 'Baba Alanya'da inanılmaz bir enerji var. Bunu ben de anlıyorum' dedi. Hakikaten mutlu olmak, bulunduğun yerde mutlu ve huzurlu olmak başarıyı getiriyor. İnşallah hep beraber geçen seneki sıkıntıları çekmeden rahat bir ortam ve rahat bir lig geçirmek en büyük dileğim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Hem camiaya, hem bana, hem de Alanyaspor camiasına, taraftarlarına tekrar hayırlı olsun. İnşallah hep beraber iyi bir sezon geçiririz."

Konuşmaların ardından Bakkal, kendisini bir yıllığına Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI 28 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Turuncu yeşilli takımın 2018-2019 sezonu öncesi kamp programı da belli oldu. Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Perşembe günü Alanya Tesisleri'nde başlayacak Akdeniz ekibi, 1-14 Temmuz'da ilk etap kampını Erzurum'da geçirecek. 17-29 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu Topuk Yaylası'na geçecek Aytemiz Alanyaspor, 1-4 Ağustos'ta Ankara'da TSYD Kupasına katılacak.