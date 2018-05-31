Aytemiz 'Motorcu Dostu Trafik' projesiyle Trafikte Empati Hareketini başlatıyor

“Motorcu Dostu İstasyon” projesinin bir ileri aşaması olarak, “Motorcu Dostu Trafik” sosyal sorumluluk projesini “trafikte empati hareketi” söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için, planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor.

Projenin en önemli hedefinin, trafikte karşılıklı empatinin sağlanması olduğunu söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Hem araç hem de motosiklet sürücülerinin karşılıklı anlayış çerçevesinde hareket etmelerini sağlamak temel amacımız. Proje kapsamında motosiklet kullanıcılarının kendilerini koruyacak bir kaportaları olmadığından yola çıktık. Dolayısı ile motosiklet sürücülerinin trafikte her şart altında korunup kollanması gerekiyor. Bununla birlikte konuyla ilgili tüm paydaşların da desteğini alıp, sektörün önemli bir temsilcisi olarak, kurumsal sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeyi hedefliyoruz. Motorcu Dostu Trafik projesinin daha geniş kitlelere ulaşması ve daha fazla fayda sağlanabilmesi için, konuyla bağlantılı kamu ve özel sektördeki tüm potansiyel ortakları projeyle ilgili bilgilendiriyoruz. Bu ortaklardan, projeye destek olmalarını ve ortak paydada buluşmalarını istiyoruz” ifadesini kullandı. Motosiklet sürücülerinin, güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasının da diğer önemli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Ahmet Eke, “Motosikletlerin trafikte hem saygı gören hem de saygı gösteren trafik paydaşı olmasını amaçlıyoruz” dedi.

Eke, “İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını, belediyeleri de bir ortak payda altında toplamaya çalışacağız. Tüm medeni ülkelerde olduğu gibi, karşılıklı hoşgörünün hâkim olduğu bir trafik ortamı için bu proje hayati önem taşıyor. Bu birlikteliğin temelini atmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi