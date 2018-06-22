Aytun Çıray: İzmir Limanı’na sahip çıkacağız

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, İYİ Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Mustafa Kerpişçi ve İzmir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ağırbaş ile birlikte Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

HT Egeli'de yer alan habere göre, deniz ticaretinin ve İzmir’in sorunları konuşulurken, Çandarlı Limanı gündeme geldi. İzmir Limanı’nın deniz ticaretindeki yeri ve kapasitesi tartışıldı. İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray, “İzmir Limanı’nın geçmişi 8 bin yıl öncesine dayanır. İzmir’in gelişiminde ve bölgenin hinterlandı olmasında bu limanın büyük önemi var. Şimdilerde, İzmir Limanı’nı kapatmak için bazı oyunlar sahnelenmek isteniyor. Hiç kimse, böyle oyunlara tevessül etmesin. İzmir Limanı, İzmirliler’indir. Sahip çıkarız. Kapattırmayız” diye konuştu.