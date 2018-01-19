Kışın sert ve uzun geçeceğinin habercisi olan ayvanın tatlısını hazırlamak için ihtiyacınız olan çok az malzeme var! İşte ayva tatlısının yapılışı ve ihtiyacınız olan tüm malzemeler...

Ayva tatlısı malzemeler

5 adet ayva

12 adet toz şeker

1 adet çubuk tarçın

3-4 adet karanfil

4-5 bardak su

Servis için

Kaymak

Toz antep fıstığı ya da toz ceviz

Ayıklanmış nar

Ayva tatlısı nasıl yapılır?

Ayvaları soyun, ikiye ayırıp çekirdeklerini çıkarın. Ayva çekirdeklerini daha sonra kullanmak üzere bir kenara ayırın. Bu arada kararmaması için ayvaları için limonlu suda bekletin. Geniş tabanlı bir tencereye tek sıra halinde dizdiğiniz her bir ayvanın üzerine tepeleme 1 yemek kaşığı toz şeker ekleyin.

Tencereye ayvaların üzerini çok az örtecek şekilde yaklaşık 4-5 su bardağı su ekleyin. Kalan şekeri de suya ilave edin. Şerbet renginin kırmızı ve aromalı olması için tencerenin içerisine ayva çekirdeklerini, çubuk tarçını ve karanfilleri ilave edin. Kısık ateşte pişirin.

Pişen ayvaları servis tabağına alın ve şerbetinden üzerlerine gezdirin. Kaymak ve toz Antep fıstığıyla süsleyerek ılık ya da soğuk olarak servis edin. Ayva tatlılarınız hazır! Afiyet olsun...

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Ayva tatlısı malzemeleri

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