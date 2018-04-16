Ayvalık Doğa Festivali başlıyor!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Esnaf Sanatkarlar Odası öncülüğünde, Ayvalık Belediyesi ve Ticaret Odası desteğiyle düzenlenen Doğa Festivali, 3-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu yıl ilkinin yapılacağı etkinliğin hazırlıkları hızla sürüyor. Festival 3 gün boyunca, 3 farklı noktada katılımcılarla hayat bulacak. Doğa Festivali 5 ana konudan oluşmaktadır.

BİYOLOJİK ZENGİNLİK

Ayvalık iklimi ve verimli toprakları sayesinde sadece yabani ot ile değil adaçayı, kekik, ebegümeci, funda, gelincik, ballıbaba ve papatya türlerinin yansıra, funda benzeri dikenli bitkilerin de yaşam alanıdır. Ayrıca çevresi zeytin ağaçları ile kaplı olan bir doğa harikasıdır.

TARİHİ VE MİMARİ ZENGİNLİK

Antikçağ ‘dan başlayan tarihi, Doğu Roma imparatorluğunun ayak izleri, Osmanlı İmparatorluğunun fermanlarında geçen ismi, Kuvayı Milliye ruhu, Lozan Antlaşması sonrası mübadele tarihini oluşturan Girit, Midilli ve Makedon halklarından oluşan kültür mozaiği…. Jeolojik açıdan volkanik dönemlere ait kaya yapıları üzerine kurulu bir kent. İlk yerleşim döneminden itibaren ev ve yapılarda kullanılan ‘’sarımsak taşı’’ ve kozak bölgesinde çıkan zengin granit ile mimarisine ilham vermiş.

MUTFAK ZENGİNLİĞİ

Coğrafi ve çevre koşulları ile Kuzey Ege Bölgesi, Akdeniz mutfak kültürü ile kendine özgü ve farklı yemek kültürü bu kentte hayat bulmuştur. Özellikle ot mezeleri, zeytinyağlı yemekleri, deniz ürünleri ve lezzeti ağırlıklı Girit kaynaklı yemekleri ile Gastronomi turizminde ön plana çıkmaktadır.

DOĞA ZENGİNLİĞİ

Plaj kıyılarından iç kesimlere doğru ilerledikçe, Doğa Turizmi açısından, el değmemiş ormanları ve Türkiye ‘de önde gelen büyüklükteki adalarıyla Ayvalık, bir tabiat parkıdır. Seyir tepelerinden sualtı zenginliklerine kadar, kendine özgü zenginlikleri ile yürüyüş, bisiklet, sualtı sporları gibi birçok dalda bu zenginliği ziyaretçilerine ve yaşayanlara sunmaktadır.

EL SANATLARI ZENGİNLİĞİ

Festivalde Mübadele tarihi öncesi ve sonrası farklı kültürlerin kendine özgü el sanatlarını da yer alacak. Keçe yapımı, oya yapımı, bez dokuma, ağaç işleri, yorgan yapımı ve daha nice derlemeler misafirlerin beğenisine sunulacak.

Otları tanıma ve toplama gezilerinden, yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme ve tedavi söyleşilerine, mübadele sergilerinden, el işi atölyelerine , sokak sanatçılarından, konserlere yöresel kıyafetlerle hazırlanmış defilelerden, farklı kültür halk danslarına lezzet yarışmalarında tohum ekmeye, kadar birçok etkinliğin gerçekleşeceği festivalde misafirler keyifli zaman geçirmelerinin yansıra ekolojik hayata farkındalık , doğayı ve kentimizin yüzlerce yıllık kültür birikimini de yakından tanıma fırsatı bulacak.

Festivalde çocuklar da unutulmadı. Geri dönüşüm atölyesi ve doğa söyleşilerine kadar onlara doğayı sevdirmeyi ve eğlenirken eğitmeyi hedefleyen atölyeler hazırlandı.

DOĞALLIK VE SAMİMİYET

Ayvalık Doğa festivali bölge halkının gelenek ve göreneklerinin bir yansıması olmasının yansıra bölgenin eşsiz doğasını ve kültürel birikimini gözler önüne seren bir festivaldir. ‘’Sevgiyi hisset ‘’ sloganı ile katılan herkesi festivalimizin bir parçası olmaya davet ediyoruz. “Doğanın değerini bilen sizler için festivalimiz, Türkiye de ilk ve tek karbon ayak izlerine önem veren festival olma özelliğini taşımaktadır.

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