Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'ndeki taksi durağında çalışan 62 yaşındaki Necip Gürtekin, telefonda tartıştığı müşteri tarafından bıçaklandı. Vücuduna aldığı 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan taksici kaldırıldığı hastanede kurtarılmadı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nilgün Kaya'nın haberine göre, Ayvalık Küçükköy Bosna Taksi Durağı'nda çalışan Necip Gürtekin (62), durağa gelen Hami U. (Ulus) (35) adlı bir kişi tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Gürtekin, kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saldırı sonrası kaçan zanlı, kasap bıçağı ile yakalandı. Hamdi U.'nun telefonda, kendisini ücretsiz olarak bir yere götürmesini istediği ve yaşanan tartışmanın ardından durağa gelerek taksiciyi bıçakladığı ileri sürüldü. Katil zanlısı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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