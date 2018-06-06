İzmir’in Karaburun ilçesindeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu. Cesedin, 27 Mayıs’ta Ayvalık’ta fırtınadan dolayı batan teknede bulunan şahsa ait olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Ambarseki Mahallesi Karıgılı koyu mevkiinde kayalıklara vuran erkek cesedini gören vatandaşlar olayı jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarmanın yanı sıra sağlık ekipleri de gelirken, ceset karaya çıkarıldı. Tanınmaz halde olan cesedin üzerinden Hayri Kar adına banka kartı çıktı. Hayri Kar'ın, 27 Mayıs’ta Ayvalık’ta fırtınadan dolayı batan teknede bulunduğu ve cesedine ulaşılamadığı öğrenildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin kimliğinin yapılacak DNA testi sonucu kesinleşeceği bildirildi.

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