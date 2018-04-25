Dünya dalış rekortmeni Derya Can'ın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki dalgıçların da katıldığı etkinlikte, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı sahilinde deniz dibi temizlik çalışması yapıldı.

Yaklaşık bir saat süren etkinlikte denizden çıkarılan atıklar meydanda sergilendi. Deniz dibi temizlik çalışmalarına katılan dünya dalış rekortmeni sporcu Derya Can da deniz temizliği etkinliğinin Kaymakamlık, Belediye ve TURMEPA Deniz Temiz Derneğinin ortak bir çalışması olduğunu söyledi.

Etkinliğe destek vermek amacıyla Çanakkale'den geldiğini belirten Can, şöyle konuştu:"Deniz dibinden bir saatte çıkan çöpleri sergiledik. Gerçekten de denizlerimizi kirletiyoruz. Dünyada deniz temizliği çok önemli. Halkımızdan bu konuda biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Çünkü denize atılan her pislik, geleceğimize emanet edeceğimiz denizlerimizi yok etmek demek. Biz bu bilinci çocuklarımıza öğreteceğiz, onlar da kendi çocuklarına öğretecekler. Umarım bundan sonra bu tarz etkinliklerle daha çok farkındalık oluşturulup, dikkat çekilebilir." dedi.

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