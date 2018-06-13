HT Egeli'de yer alan habere göre, Ayvalık Belediyesi, Cunda-Alibey Adası Gezi Tekneleri Derneği ile Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nce yürütülen sahil temizliği etkinliğine katılan yaklaşık 50 gönüllü, Cunda Adası’ndan 5 tekneyle denize açıldı. Çevredeki 6 adanın koylarına giden gönüllüler, kıyı ve sahillerdeki çöpleri temizledi.

2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Topladıkları yaklaşık 2 kamyon dolusu çöpün bir bölümünü yakarak imha eden çevreciler, bazılarını da naylon poşet ve çuvallara doldurarak Cunda Adası’nda Ayvalık Belediyesinin temizlik işçilerine teslim etti.

Cunda-Alibey Adası Gezi Tekneleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Doğan, rüzgar ve akıntıyla gelen, bunun yanı sıra piknik yapan kişilerin bıraktığı çöpleri topladıklarını söyledi. Doğan, “Halkımızdan biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz” dedi.

"Topladıkları çöpün bir bölümünü yakarak imha eden çevreciler, bazılarını da temizlik işçilerine teslim etti."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER