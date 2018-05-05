Az Alkmaar - Zwolle maçı istatistikleri

Hollanda Eredivisie maçında Az Alkmaar ile Zwolle, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 15:30. Maç öncesi Az Alkmaar 68 puanla 3. sırada, Zwolle 44 puanla 8. sırada bulunuyor. Az Alkmaar son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Zwolle, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 459. İddaa'da Az Alkmaar kazanır 1.35, berabere biter 4.00, Zwolle kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.70, üst oranı 1.20. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Az Alkmaar son hafta oynanan Zwolle maçında 4-1 kazandı.

Zwolle ise Az Alkmaar karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Az Alkmaar, evinde 10 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 34 gol atıp 23 gol yedi.

Zwolle ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zwolle, 15 gol atarken 28 gol yedi.