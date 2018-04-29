İş-Yaşam

Az bulunuyor, fiyatı boyutuna göre değişiyor

04.04.2018 - 12:29 | Güncelleme:

Anadolu'da bahar yağmurlarının ardından doğal yetişen ve bazı yörelerde "domalan" olarak da adlandırılan "keme mantarı"nın fiyatı, az bulunması nedeniyle yüksek olmasına rağmen tutkunları bu lezzetten vazgeçmiyor

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    Gaziantep'in ünlü Almacı Pazarı'nda yöresel ürünler satan Mehmet Durdu Aksak yaptığı açıklamada, yağmurlardan sonra özellikle kumlu ve nadasa bırakılan topraklarda yetişen kemenin, yerin altında büyümesi nedeniyle bulunmasının uzmanlık gerektirdiğini söyledi.

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    Kemenin Gaziantep'te salçalı, yoğurtlu yemeği, tavası ve kebabının yapıldığını, ayrıca lahmacuna katıldığını ifade eden Aksak, "Zor bulunan bir mantar olduğu için fiyatı boyutuna göre değişiyor. Tavalık olan küçük boylarının kilogramı 100, bir büyüğünün 125, en büyük boylarını ise 175 liradan satıyoruz. Keme tezgahlarda genelde mayıs sonuna kadar bulunabiliyor" dedi.

     

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    Aksak, kemenin açık renklilerinin daha lezzetli olduğunu dile getirerek, tanımayanların genellikle patatese benzettiklerini kaydetti.

     

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    Kemenin fiyatı nedeniyle lüks bir yiyecek olduğunu anlatan Aksak, "Eskiden daha çok bulunurdu. Şimdi bulmak zorlaştı, onun için de fiyatı arttı. Küçükleri soğan ve etle kavrularak yenir, lahmacunu, yoğurtlu ve salçalı yemekleri yapılır. En çok tercih edilen boyu da kebaplık olanlarıdır. Kebabı da tıpkı soğan kebabı gibi tepsiye dizilip fırına atılır ya da şişe saplanarak yapılır. Yeni nesil pek bilmese de tadını bilenler, her sene mutlaka bir kez de olsa yemek isterler. Müdavimleri lezzetinden vazgeçemezler." diye konuştu.

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    Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Çatak köyü halkının neredeyse tamamı, Mustafa Külür sayesinde kültür mantarını gelir kapısı yaptı. Köylüler bahçelerinde kurdukları iklimlendirme özelliğine sahip 150 üretim odası ile yıllık ortalama 1800 ton mantar üretiyor. Samsun, Muğla, Antalya, İzmir ve Bursa gibi illere gönderilen ve kilosu tüccara 4 liraya satılan kültür mantarı, 585 nüfuslu köyde vatandaşın yüzünü güldürüyor.

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Yorumlar 9
  • Misafir 16 Nisan 2018 Pazartesi 12:57
    Köylüleri kullanıl zengin olmuş özetle
  • Misafir 15 Nisan 2018 Pazar 15:07
    uretime tesvik etmek icin yapilan yalan haberler paranizi mantara baglamayin bizde yaptik denedik 3 ayda 60 bin TL zarar kurtarmiyor yapacak olan koyde yasayan ek gelir olsun diye kendi arazisine yapmali eşi çocugu ilgilenirse anca oyle oluyor
  • Misafir 12 Nisan 2018 Perşembe 13:39
    25 tl olmalı
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