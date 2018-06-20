Çocukların isteklerine ya da sürpriz misafirlere karşı taze kurabiyelerle hazırlıklı olabilirsiniz. Uzun süren yoğurma ve şekillendirme yollarını boşverin. Evinizde daima bulundurduğunuz 3 malzeme ile nefis kurabiyeler pişirebilirsiniz. İşte az malzemeli tatlı kurabiye tarifi ile yine az malzemeli damla çikolatalı kurabiye tarifi...

3 MALZEMELİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı sıvıya

1 paket toz krem şanti

Aldığı kadar un

Üzeri için:

4 yemek kaşığı toz şeker

Nasıl yapılır?

Derin bir kapta sıvı yağ, krem şanti ve unu karıştırıp yoğurun. Kulak memesi kıvamındaki hamurunuza kalıplarla şekil vermek için önce düz bir zemine koyun. Evinizdeki kalıplarla kurabiye kalıbınız yoksa çay bardağı ile şekiller verin. Şekillenen kurabiyelerinizi toz şekere batırıp tepsiye dizin. Tepside yağlı kağıt kullanmanızı öneririz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 20 dakika pişirin. Pişen kurabiyelerinizi fırının kapağını açarak dinlenmeye bırakın. Afiyet olsun...

AZ MALZEMELİ DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

75 gram tereyağı

Yarım su bardağı şeker

Aldığı kadar un

Damla çikolata

Nasıl yapılır?

Oda sıcaklığında tereyağı ile şeker ve unu yoğurun. Kulak memesi kıvamına gelen yağlı bir hamur elde etmelisiniz. Göz kararı damla çikolataları da ekleyip hafifçe yoğurun. Dondurma çıkarma kalıbı ile pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye hamurdan toplar çıkarın. Piştiğinde düz kurabiye haline gelecektir. Elinizle de top şekli verip fırına dizebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...