Çocuk sahibi olmak için günde 7-9 saat uyunması gerektiğini belirten Op. Dr. Betül Görgen, az ve çok uyuyan erkeklerin baba olamama riskinin olduğunu söyledi.
İHA'nın haberine göre; Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, "Uykunun azı da çoğu da erkeğin üremesine zararlı. Günde altı saatten az veya dokuz saatten fazla uyku erkeğin çocuk sahibi olma şansını azaltıyor. Gecede altı saatten daha az uyuyan erkeklerin eşlerinin gebe kalma şansı yüzde 43 azalıyor. Aynı zamanda dokuz saati aşan uykunun da gebelik olasılığını yüzde 42 azalttığı ortaya çıktı" dedi.
ÇALIŞMAYA 695 KİŞİ KATILDI
Boston Üniversitesi'nde yapılan önemli araştırmanın detaylarını anlatan Op. Dr. Görgen, ""Çalışma kapsamına alınan ve tüp bebek tedavisi gören 695 çiftte erkek ve kadınların yaş aralığı 21-45 arasındaydı. Araştırmacılar tarafından erkeklerin gecelik uyku süresi düzenli olarak takip edildi. Bu sırada 12 aya kadar her 8 haftada bir çiftlerde gebelik olup olmadığı kontrol edildi. Yeterli uyumayan erkeğin üreme kapasitesinin azaldığı ortaya çıktı" diye konuştu.
Gecede 7-9 saat arası uykunun erkekler için (üreme kapasitesi açısından ) en ideal süre olduğu kaydeden Op. Dr. Görgen, "Sperm gelişmesinde anahtar hormon olan "testosteron" üretiminin, uyku bozukluklarından etkilendiği saptandı. Günlük testosteron salınımının büyük kısmı, uyku esnasında gerçekleşiyor. Uyku problemleri bu yolla sperm yoğunluğu ile beraber hareketini ve morfolojisini de olumsuz etkiliyor" açıklamalarında bulundu.
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