Az yakıtla çok yol nasıl gidilir?

Malum, petrol fiyatları ve dolar kurunun etkisiyle Türkiye’de akaryakıtta litre fiyatı mazotta 5 lirayı, benzinde ise 5.6 lirayı aştı. Depoyu ‘full’lemek isteyen cebinden en az 300 TL’yi çıkarmak zorunda. Hal böyle olunca hesap kitap yapmak da şart oldu. Peki fiyatlar belliyken, hesap kitabı neye göre yapmalı? Otomobil kullanıcısı tüketiciler için pratik bir akıllı yol haritası hazırladık.

1- ARABAM NE KADAR YAKAR?

Akıllı telefonlar sadece adımlarımızı saymıyor, otomobil sahipleri için yakıt, ücret ve mesafe performanslarını da ‘cep’lerine getiriyor. Yakıt analizi yapan uygulamalarla, aracınıza hangi tarihte ne kadar akaryakıtı hangi fiyata aldığınızı, bu maliyet üzerinden ne kadarlık mesafe katettiğinizi hesaplayabiliyorsunuz. Aylık/günlük maliyetler, yakıt fiyatları, dolum maliyetleri, km başına maliyet gibi ayrıntılı grafikler de benzin hesabınızı yapmayı kolaylaştırıyor.

Bu analizleri yapabileceğiniz başlıca uygulamalar ise şunlar: Fuelio, Drivvo, aCar

2- PUAN BİRİKTİR, MOBİL ÖDE

Akatyakıt aldığınız firmanın sadık bir müşterisiyseniz, o markanın mobil uygulaması da size kaçırmamanız gereken fırsatları sunuyor olabilir. Akıllı araç tanıma, güncel akaryakıt fiyatları, size en yakın istasyona harita üzerinden yönlendirme, araçtan inmeden mobil ödeme ve puan biriktirmeye kadar çeşitli imkânlar bu uygulamaların öne çıkan artıları. “Hangi akaryakıt firmalarının mobil uygulaması var?” diye bakıldığında ise şunlar karşımıza çıkıyor: Shell, Opet, BP, Petrol Ofisi, Total, Aytemiz...

3- TRAFİĞE TAKILMADAN GİT

Büyükşehirde artık navigasyon uygulaması kullanmayan şoför, neredeyse kalmadı. Bu uygulamalar sadece zamandan tasarruf etmenizi sağlamıyor, daha az trafikte kalarak, daha az dur kalk yaparak, aracınızın yakıt maliyetlerini de etkiliyor. Hal böyle olunca daha az yakıt tüketimi için en az bir navigasyon uygulaması da şart. Trafikten kaçmak isteyenlerin en çok kullandığı mobil uygumalar ise şunlar: Yandex.Navi, Google Haritalar, Here WeGo, Waze, İBB Yol Gösteren...

4- KAMPANYALARI KAÇIRMA

Çoğu otomobil sürücüsü benzin veya motorini, hep aynı akaryakıt firmasından alıyor. Akaryakıt firmaları arasındaki fiyat farkları da birkaç kuruş arasında seyrediyor. Ancak bazen bu firmaların uyguladığı kampanyalar, tercihlerinizi değiştirebilir. Bu tarz kampanyaları takip etmek için de kullandığınız kredi kartının mobil uygulamasının yanı sıra fırsat siteleri ve kampanya takibi yapan internet sitelerine de göz atmakta fayda var.

5- ZAMMI ÖNCEDEN TAKİP ET

Sonuçta aracınızı da mobil uygulamaları da ne kadar verimli kullanırsanız, kullanın, dünya petrol piyasası ve döviz kurlarındaki hareketlilik pek de kolay yatışacak gibi değil. Dolayısıyla yeni artışlar da kaçınılmaz görünüyor. Benzin ve motorin fiyatlarındaki artışları, istasyona gitmeden öğrenmek için ise adres Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın (PÜİS) sosyal medya hesapları. PÜİS, yeni zamları en az bir gün öncesinden Facebook ve Twitter hesaplarından duyuruyor. Bizden söylemesi...