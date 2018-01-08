Rus tenisçi Azarenka'dan beklenmedik bir karar geldi.

Victoria Azarenka Avusturalya Açık'tan çekildiğini açıkladı. Rus tenisçi Azarenka'nın yerine Wildcard ile Ajla Tomljanovic turnuvada yer alacak.

CINCINNATI'DEN DE ÇEKİLMİŞTİ!

Avustralya Açık'ı kazandığı 2012 ve 2013 yıllarında ABD Açık'ta final oynama başarısını gösteren Belaruslu tenisçi, velayet davası nedeniyle ABD'de düzenlenen Cincinnati Açık'tan da çekilmişti.

2012 ve 2013'TE ŞAMPİYON!

31 Temmuz 1989 doğumlu olan Beyaz Rus tenisçi Viktoriya Azarenka, ilk olarak 2006'da Avustralya Açık'ta boy gösterdi ve ilk turda elendi. 2007, 2008 ve 2009 yıllarında da bu turnuvada yer alan Azarenka, sırasıyla iki sene üst üste 3. raundda, toplamdaki 4. senesinde ise 4. raundda turnuvaya veda etti.

İlk önemli başarısını 2010'da çeyrek finale çıkarak yapan Azarenka, bir sonraki sene olan 2011'de yine 4. turda Avustralya Açık'tan elendi. 2012 ve 2013 yıllarında ise altın çağını yaşadı ve üst üste 2 kez turnuvayı şampiyonlukla tamamladı. Turnuva genelinde 28 galibiyeti bulunan Azarenka'nın 6 da mağlubiyeti bulunuyor.

Viktoriya Azarenka çekildi

Viktoriya Azarenka avusturalya açık

Viktoriya Azarenka