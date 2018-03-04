Ülkesinde doktorların kalp ameliyatını riskli gördüğü ve 2 ay ömür verdiği 50 yaşındaki Azerbaycanlı Resmiye Veliyeva, Türkiye'de başarılı baypas ameliyatı geçirerek, sağlığına kavuştu.

AA'nın haberine göre Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "kalp damar cerrahi" alanında yapılan çalışmaları öğrenen Veliyeva, hastane ile bağlantıya geçti.

ERZİNCAN'DA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Oruç Alper Onk ile görüştükten sonra tedavi olmaya karar veren Veliyeva, ameliyat için Erzincan'a geldi. Veliyeva, kalbindeki üç damarına uygulanan bypass ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu.

Veliyeva, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tanıdıkları vasıtasıyla hastane ile iletişim kurduklarını söyledi.

"ÖLÜM EŞİĞİNDEN BENİ TÜRK DOKTORLARI ÇEVİRDİ"

Ülkesindeki doktorların ameliyatını riskli gördüğünü ve kendisine 2 ay ömür verdiğini anlatan Veliyeva, şöyle konuştu:

"Türkiye'de tanıdıklarımız vasıtasıyla çekilen anjiyo filmini Erzincan'da bulunan kalp damar cerrahı Doç. Dr. Alper Onk'a gösterdik. Kendisi bizi daha sonra Türkiye'ye davet etti. Allah ondan razı olsun. Daveti üzerine Erzincan'a geldim ve ameliyat oldum. Ameliyatım çok güzel geçti ve sağlığıma kavuştum. Ölümün eşiğinden beni Türk doktorları çevirdi."

Veliyeva'nın kardeşi Selale Ehmedova da "Azerbaycan'da hastamızı böyle bıraksaydık belki de onu kaybedebilirdik. Allah'ın izniyle böylesi kötü bir durumla karşılaşmadık. Önce Allah'a sonra da doktorumuz Alper Bey'e minnettarız." diye konuştu.

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