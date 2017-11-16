Azerbaycan'da deprem - SON DEPREMLER

Batı ve kuzeybatı Azerbaycan'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin yaklaşık 40 saniye sürdüğü belirtildi.

İHA'nın haberine göre; depremin Gürcistan'nın doğu kesiminde de hissedildi. Depremin can kaybına ve hasara yol açmadığı bildirildi.

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