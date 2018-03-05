Programa Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ak Parti 22. Dönem Bingöl Milletvekilliği ile Meclis İdari Amirliği yapmış Feyzi Berdibek ve dünyanın dört bir yanından gelen Yerli Düşünce Derneği mensubu öğrenciler katıldı.
Kabir başında okunan Kur’an-ı Kerîm ve duaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalçın Topçu şöyle konuştu:
“RESULZADE’Yİ KABRİ BAŞINDA ANARAK MİLLETİN HAFIZASINA TEKRAR BİR NOT DÜŞÜRME AMACINDAYIZ”
“Bütün Türk dünyasında adeta ilke ve ideal haline gelen ‘bir kere yükselen bayrak bir daha inmez’ sözünün sahibi Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mehmed Emin Resulzade’nin vefat yıldönümü sebebiyle Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğimiz ve Yerli Düşünce Derneğimizle ortaklaşa düzenlediğimiz programda buradayız. Bugün burada onu kabri başında anarak milletimizin hafızasına tekrar bir not düşünmek amacındayız. Medeniyetimizin her bir ferdi nasıl Mustafa Kemal Atatürk’ü tanımalı ve bilmeliyse, halkımız Ankara’da, Cebeci Asrî Mezarlığı’nda medeniyetimizin bayrak şahsiyetlerimizden birinin yattığını bilmeli.”
“Bu yıl aynı zamanda Türkiye Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan'ın kıymetli Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ortaklaşa almış oldukları karar gereği hem Azerbaycan’ımızda hem Türkiye'de şu anki güçlü Azerbaycan Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümünü kutlayacağız.”
“KAFKAS İSLAM ORDUSU’NU VE NURİ PAŞAYI DA RAHMETLE ANIYORUM”
“Aynı zamanda bu sene Azerbaycan Cumhuriyeti kurulurken Azerbaycan'daki kardeşlerimizi Bolşevik Moskova’nın ve Ermeni’nin zulmünden kurtarmak için oraya giden Kafkas İslam Ordusu’nun da 100. kuruluş yıldönümü. Nuri Paşayı ve orada şehit düşen kardeşlerimizi de bu vesileyle rahmetle anacağız.”
“BİR KERE YÜKSELEN BAYRAK BİR DAHA İNMEZ”
“Mehmet Emin Resulzade’nin meşhur ‘bir kere yükselen bayrak bir daha inmez’ sözü Türk dünyasında bir model teşkil ettiği gibi tüm İslam dünyası ve diğer mazlum devletleri için de bir hedef olmuştur. Dünya durdukça onun söylediği bu cümle mazlum milletler için gönderde bir bayrak olmaya devam edecektir. Ama öncelikle inşallah bu söz Karabağ için bir bayrak olacak ve bir gün mutlaka Karabağ Azerbaycan'ın üç renkli bayrağının gölgesine kavuşacaktır.”
“23 AY SÜREBİLMİŞ DEVLETİMİZ BÜYÜK EZİYETLER GÖRMÜŞTÜR”
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Mehmed Emin Resulzade’nin bütün Türk-İslam dünyası için çok mühim bir şahsiyet olduğunu vurgulayarak “o dönem Resulzade halkımızla birlikte çok büyük sıkıntılar içinde yaşamışlardır. Sadece 23 ay sürebilmiş Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti halkıyla ve diplomatlarıyla büyük eziyetler görmüştür. Yüce Allah hepsine rahmet eylesin. Mehmed Emin Resulzade kardeş Türkiye Cumhuriyeti’ne emanettir. Onu buraya anmaya gelen tüm kardeşlerimize, Yerli Düşünce Derneği’ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Yalçın Topçu’ya ve Milletvekillerimize de teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.