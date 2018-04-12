Azerbaycan: İlham Aliyev, dördüncü kez cumhurbaşkanı seçildi

Azerbaycan'da gerçekleşen ve başlıca muhalefet partilerinin boykot ettiği erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin neredeyse kesinleşen sonuçlarına göre, İlham Aliyev, dördüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

Sonuçların kesinleşmesi sonrası Aliyev'e ilk kutlama telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Katılım oranının yüzde 74.5 olarak açıklandığı erken seçimde Aliyev'in oyların yüzde 86'sını aldığı belirtiliyor.

Seçim sonrası yaptığı zafer konuşmasında Aliyev, "Azerbaycan vatandaşları güvenlik ve kalkınmaya oy verdiler" dedi.

Seçimlerin olağan süresinden altı ay önceye çekilmesini eleştiren muhalefet partileri, bunun amacının kampanya süresini sınırlamak ve seçim hilelerine karşı çalışmalarını engellemek olduğunu iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev ise AFP haber ajansına yaptığı açıklamada muhalefetin iddialarını redderek, "Azerbaycan, demokratik kalkınma anlamında geri döndürülemez bir yola girmiştir." dedi.

56 yaşındaki Aliyev, 2003 yılında babası Haydar Aliyev'in ölümü sonrası yapılan seçimleri kazanarak göreve gelmişti.

Eski bir KGB (Sovyet gizli servisi) çalışanı olan Aliyev'e, 2009 yılında yapılan anayasa değişikliği ile sınırsız sayıda cumhurbaşkanlığı seçimine katılma hakkı tanındı.

2016 yılında yapılan son anayasa değişikliği ile ise cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturma süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı.

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