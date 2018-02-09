Erenler ilçesindeki Hocalı Parkı ve Anıtı açılışına katılan Paşeyeva, anıt ile parkın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu açılışın dosta ve düşmana mesaj verdiğini ifade eden Paşayeva, Türk ve Müslüman dünyasının ortak acısının Hocalı olduğunu kaydetti.

"O İŞGALCİ ZİHNİYET DÜN HOCALI'DA BUNU YAPIYORDU"

Bugünlerde bu birlik ruhuna ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Paşeyeva, Hocalı'da işgalci Ermenistan tarafından vatandaşlarının katledildiği sırada, Batı'nın ses çıkarmadığını ifade etti.

Paşayeva, "O işgalci zihniyet dün Hocalı'da bunu yapıyordu. Şimdi de Ermenistan'a döndüklerinde Ermenistan ve PKK terör örgütü bayrakları ile heyetle uğurluyorlar." dedi.

Paşayeva, Batı ve Avrupa'nın bugün Türkiye'nin terörle mücadelesinde çifte standart uyguladığını ve iki yüzlü davrandığını ifade etti.

"ÇOK ŞÜKÜR AZERBAYCAN VE TÜRKİYE BİR MİLLET İKİ DEVLET"

Terörle mücadele konusunda Avrupa'nın sessiz kaldığını aktaran Paşayeva, şöyle devam etti:

"Avrupa bugün Afrin’de o bölgelerde terörle mücadelede Türkiye'ye nasıl iki yüzlülük ve çifte standart uyguluyorsa o zaman da o işgalci zihniyete destek verdiler. Onun için bizim daha güçlü birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Çok şükür Azerbaycan ve Türkiye bir millet iki devlet olarak bu birliği gösteriyoruz. Bu İslam birliğinin güçlenmesi hepimiz için çok önemli. Bu sebeple bu parkın açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu park Karabağ ve Hocalı'yı çocuklarımıza hatırlatacak."

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