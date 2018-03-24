Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, İbrahim Tatlıses ile çektiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı. Günel, o paylaşıma şu notu düştü:



"Balkon sefası yaparken aldım elime telefonumu, dedi ki 'selfie sevmiyorum, kötü çıkıyor insan' Dedim ki 'Ben çekersem beğeneceksin ama bana poz verirmisin?' Sonuç: Yakışıklı, manevi babam benim İbrahim Tatlıses... İzmir'de güzel anlarımıza ekledik. Kelle paça görevimi tamamlamış bulunmaktayım. Sen istersin de babam yapmaz mı ya! İyi ki varsın İmparator... Bombalarla geliyor bu arada bu kadar dinlenme yeter. Kulaklarınızın pası silinecek!"

Zeynalova, İbrahim Tatlıses ve babası ile çekildiği fotoğrafı ise, "Bir kız iki tane babasının yanında olmasından başka ne isteyebilirki? İyiki varsınız" notu ile paylaştı.