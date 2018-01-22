Azez'e TSK birlikleri tarafından harekat başlatıldı. TSK, Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu kapsamından, operasyonun 3. günü olan bugün Azez'e de harekat düzenlediği bilgisi geldi. Kilis'in hemen sınır komşusu olan Suriye kenti Azez hakkında bilgiler haberimizde.

AZEZ NEREDE?

Azez, Suriye'nin Halep iline bağlı bir yerleşim yeridir. Şehirde yoğun olarak sünni müslüman olan Araplar, Kürtler ve Türkmenler yaşamaktadır. Kent merkezi 50 bin, köyleriyle 100.000'e yakın nüfusu vardır.

Azez, tarihi açıdan Selçuklular ile Haçlılar arasında 1125 yılında çıkan “Azez Muharebesi”nin geçtiği yer olarak biliniyor.

AFRİN HARİTADA NEREDE YER ALIYOR?

Tarihi Hititlere, M.Ö. 1000'lere kadar uzanan ve önemli tarihsel kalıntıları barındıran Afrin çok erken dönemde, Kudüs'ün de fethedildiği 637 yılında Müslümanların hâkimiyetine girdi. Osmanlı döneminde Afrin Kilis'e bağlı bir kaza konumundaydı. Haritaya bakıldığında Afrin, Türkiye içlerine bir koç başı gibi uzanan coğrafi bir mevkiye sahip. Şayet Afrin bölgesi de teröristlerden temizlenirse, Türkiye'nin güney sınırında yaklaşık 10 bin kilometre karelik bir alan Türkiye nüfuzunda olacak.. Fırat Kalkanı harekatının icra bölgesi ve İdlib'in ardından Afrin'de yapılacak bir harekatla, Doğu Akdeniz'e ulaşmayı hedefleyen PKK kuşağı tamamen engellenmiş olacak.

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